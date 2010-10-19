-OSMAN BAYDEMİR BERAAT ETTİ DİYARBAKIR (A.A) - 19.10.2010 - Terör örgütü PKK'ya katılan 16 yaşındaki D.K'ya para yardımında bulunduğu iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, ilk duruşmada beraat etti. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Osman Baydemir katıldı. Savcı, hazırladığı mütalaasını okuduktan sonra mahkemeye sundu. Mütalaada, tanık olarak dinlenen 16 yaşındaki D.K'nın beyanlarının soyut nitelikte olduğu belirtilerek, Baydemir'in beraatına karar verilmesi talep edildi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Baydemir, davanın açılmasına zemin hazırlayan ve 16 yaşındaki bir çocuğu yönlendirmeye çalışanların amaçlarına ulaştığını ileri sürerek, ''Bütün gazete ve televizyonlarda benimle ilgili bu iddialar yer aldı. Milyonlarca insan beraat etsem de benim böyle birşey yaptığıma inanır. Bu durum benim duygu dünyamda farklı bir hususa yol açtı'' dedi. Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından Baydemir'in beraatına karar verdi. -İDDİANAMEDEN- Terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan 16 yaşındaki D.K'nın ifadesinde, örgüte katılmak için Baydemir'den para yardımı aldığını bildirmesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında hazırlanan iddianamede, TCK'nın ''Örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle örgüt üyesi olmak'' suçunu kapsayan 314/2. maddesi uyarınca 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.