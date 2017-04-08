Osman Baydemir: Barajı yüzde 10'dan yüzde 50'ye çıkarıyorlar

HDP'nin Adana mitinginde konuşan Parti Sözcüsü Osman Baydemir, referanduma götürülen anayasa teklifini eleştirdi. Baydemir, "Ezilenler yürütmeye dahil olmasın diye yüzde 10 barajının yüzde 50’ye çıkarma paketidir bu paket" dedi.

Vecdi Erbay'ın Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, HDP, referandum mitingleri kapsamında Adana’daydı. HDP Sözcüsü Osman Baydemir ve Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat’ın konuşmacı olduğu mitingde meydanı dolduran binlerce kişi hep birlikte ‘hayır’ dedi. Irgat, Adanalı olan ve cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’a ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’a selamlarını iletirken; Baydemir’in de Adanalılara çağrısı vardı: “Yüksekdağ’ın, Beştaş’ın, Demirtaş’ın sazını, sözünü, yüreğinize koyup sandığa gidin”

HDP’nin Adana mitinginde konuşan Mizgin Irgat, “Kadının öncülüğünde yürütülen siyasetin demokratikleşmesindeki öncü duruşuyla bizlere, kadınlara ilham olan Yüksekdağ’ın memleketindeyiz. Buradan binlerce selam olsun. Diğer bir öncü, kadın mücadelesinde yılmadan savaşan, bedel ödeyen, sizin iradeniz Meral Danış Beştaş’a da binlerce selam gönderiyoruz” dedi.

"Demokratik anayasa için Rojava anayasasına bakın"

Anayasa değişikliğini öngören referandumda antidemokratik sistemin dayatıldığını belirten Irgat, şunları söyledi:

“Bugün bize kapalı kapılar ardında, MHP ile kol kola, halklarla tartışmadan, gizli kapaklı bir paketle antidemokratik sistemi dayatıyorlar. Bizler bunun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok meraklıysanız tek adam rejimine buyurun Libya’ya, buyurun Saddam’ın rejimine bakın. Bizler diyoruz ki yol yakınken sizleri de kurtaralım. Halklar bahçesi olan Türkiye’de demokratik anayasayı hep birlikte yapalım. Çok mu demokratik bir anayasa istiyorsunuz; buyurun yanı başınızdaki Rojava Anayasasına bakın. O Anayasa’da kadınlar var, halklar var. Onca acıya, zulme rağmen kadının devrimci gücüyle yaratılan Rojava Anayasasını kendinize örnek alın.”

"Müzakere masası orada duruyor"

HDP Eş Genel Başkanların tutuklanmasına da değinen Irgat, şöyle konuştu: “Antidemokratik anayasaların acılarını çektik. Onlar barış ve müzakere masası kurulmasını istemiyorlar. Söz konusu masa orada duruyor ve başında da Sayın Öcalan oturuyor. Müzakereyi tanımayanlar sizlerin dik duruşuna karşı başlattıkları dokunulmazlıkların kaldırılması süreciyle eş genel başkanlarınızı cezaevlerine gönderenler bu mizanseni hazırladı. Bu mizansenin sonu Hayır’la bitecektir.”

"16 Nisan’da hayır zirve yapacak"

16 Nisan’ın elitist bir grubun referandumu olacağı savunan Irgat, “Pakette olan tek şey dayatılan bütün yaşamımız hakkında karar verme gücünü elinde bulunduran bir başkan ve seçimle iş başına gelmeyen bir grup bürokratın yardımcılığıyla elitist bir grubun referandumu olacak. Ama halklarımız buna nasıl 8 Mart’ta, Newroz’da cevap verdiyse, 16 Nisan’da da en büyük zirveyi yaşayacaktır” dedi.

“Bu paket derdimize derman değil”

Mizgin Irgat’ın ardından Adanalılara seslenen HDP sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, “Bu anayasa paketi bir dönüm noktasıdır. Faşizm girdabının son çıkış noktası 16 Nisan’dır. 16 Nisan’da ya faşizme hayır diyeceğiz ya faşizme hayır diyeceğiz” şeklinde konuştu.

Baydemir’in Adana mitinginden satır başları şöyle:

“Bu coğrafyada yeni bir anayasaya elbette ihtiyaç var. Bu anayasa bütün farklılıkları koruyacak bir anayasa olmak zorundadır. Anayasalar derdimize derman olmak zorundadır, barış içerisinde yaşatmak zorundadır. Bu paket derdimize derman değil birlikte yaşamaya fermandır. Bu paket maya değil olsa olsa tuzun kokmuş halidir. Tuzun kokmuş haline, yiğitler, anneler, gençler hepinizin huzurunda hayır diyoruz.”

“Barajı yüzde 10’dan 50’ye çıkarıyorlar”

“Sizler canla başla, emekle, yek yürek oldunuz, 7 Haziran’da barajları aştınız ve kardeşlik halayını kurdunuz. Gördüler ki iktidarları tehlikeye girdi, gördüler ki Kürt halkı emekçilerle, Alevilerle, ötekilerle, ne kadar renklilik varsa gül bahçesinin bütün renkleriyle bir olmuş bendleri aşıyor ve parlamentoda temsiliyeti kuruyor, barajı yüzde 50’ye çıkardılar. Ezilenler yürütmeye dahil olmasın diye yüzde 10 barajının yüzde 50’ye çıkarma paketidir bu paket. Ama nafile, korkunun ecele faydası yok. Bu halk meydanı size bırakmayacak, davasından vazgeçmeyecek.”

“HDP fikriyatına saldırı paketi”

“7 Haziran’da yok etmek istediler, barajın altına atmak istediler, başarılı olamadılar. 1 Kasım’da HDP’yi yine barajın altında bırakamadılar. 16 Nisan’da da başarılı olamayacaklar. Bu paketin özü HDP fikriyatına saldırı paketidir.

Sandıkların başına gittiğimizde yanımıza nüfus cüzdanımızı ve seçmen kağıdımızı götürüyoruz. Ama sadece bunlar yetmiyor. Yüksekdağ’ın, Beştaş’ın, Demirtaş’ın sazını, sözünü, yüreğinize koyun öyle gidin sandık başına.”