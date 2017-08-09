Osman Aşkın Bak: Taraftardan sorumlu yöneticilerin daha aktif çalışması gerekiyor

Trabzon'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Spor Müsabakaları Güvenlik Tedbirleri Toplantısı"nda Bak, "Taraftardan sorumlu yöneticilerin daha aktif çalışması gerekiyor" diye konuştu.

Gündem maddesinin Samsun'da Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa karşılaşması olduğu toplantıda İçişleri Bakanı Soylu da Türkiye'de oynanan son 3 maçta yaşanan olaylara dikkati çekti.

Soylu, "Üzüntü verici tarafı, özellikle dönem dönem spora siyaset karıştırma konusunda bir takım ideolojik grupların yoğunlaşmasını görüyoruz. Bu son derece spor açısından sakıncalı" dedi.

81 ilin valisinin video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Spor sahaları siyasetin değil, sporun yapılması gereken alan" dedi. 2017-2018 Spor Sezonun başlayacağına dikkat çeken Bakan Soylu, "Bu konuda sporu ana mercekten çıkarmadan hep birlikte meseleye yaklaşmak daha doğru olur. Gerek Spor Kulüpleri, yöneticiler, seyircilerimiz izleyenler, gerekse bu konunun tüm paydaşları açısından önemli bir döneme giriyoruz. Burada 6222 sayılı kanunla birçok kurum yetkilendirilmiş. Bu yetki çerçevesinde hemen hemen her kurum elinden geleni yapmaya çalışıyor." şeklinde konuştu

"Taraftardan sorumlu yöneticileri

göreve davet ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkırn Bak da yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:

"2017 2018 keyifli bir mücadele temenni ediyoruz. Taraftarlarımızı keyifli müsabakalar için statlara bekliyoruz. Bunu yaparken bizde üstümüze düşeni yapacağız. Taraftardan sorumlu yöneticiler var onların daha aktif çalışması gerekiyor. Her vatandaşa görev düşüyor.

Ülkenin spor potansiyeli çok yüksek. Gençleri yönlendirmek gerekiyor. Gençleri spora yönlendirerek daha verimli olmalarını sağlamak istiyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Televizyon yorumcusundan kulüp başkanına, insanlara spor camiasındaki herkese görev düşüyor. Bu süreci birlikte yönetmemiz gerekiyor. Tek başına yapılacak bir şey değil. Bu noktada hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yeni sezonun tüm spor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum."