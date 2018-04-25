Osman Aşkın Bak: Derbi kararı Türk futboluna hayırlı olsun

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF'nin Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz olarak oynanması kararını değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Derbi kararı Türk futbolu için hayırlı olsun. Ülkemiz açısından da önem arz eden bir konu. 40'dan fazla kişi gözaltına alındı. Şiddeti futbolumuzdan arındırmalıyız. Türk futbolunun adının şiddetle anılmasını istemiyoruz. Herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Şiddeti içimizden arındırmalıyız. Müsabakalardan keyif almak istiyoruz. Güzel golleri, harika asistleri konuimak istiyoruz. Tüm paydaşlara bu konuda büyük görevler düşüyor. Karar Türk futbolu için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.