T24 LogoT24 Logo
Dünya

Muhammed, Oslo’da en yaygın erkek isim oldu

Norveç’in başkenti Oslo’da 4 bin 800 kişinin ismi 'Muhammed'. Norveç İstatistik Kurumu, bu sayının klasik Norveç isimleri taşıyanları ilk kez geçtiğini açıkladı

01 Eylül 2014 18:51

Norveç İstatistik Ofisi SSB, yaptıkları son sayımlarda ‘Muhammed' isminin ülkenin başkenti Oslo'daki en yaygın erkek ismi olduğunu açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Oslo’da en çok kullanılan isim ‘Muhammed’ oldu. 150 binin üzerinde Müslüman'ın yaşadığı Norveç’te 4 bin 801 kişinin adı ‘Muhammed’.

SSB adına Norveç Devlet Televizyonu NRK'ye konuşan Jorgen Ouren, “Bu durum gerçekten heyecan verici” dedi. Şu anda Oslo'da yaşayan Muhammed isimli 4 bin 801 kişi bulunduğunu tespit ettiklerini belirten Ouren, bu sayının klasik Norveç isimlerini taşıyanların sayısını ilk kez geçtiğini söyledi.

Ouren Oslo’da Muhammed’den sonraki en popüler erkek isminin 4 bin 667 kişinin taşıdığı Jan, üçüncü sıradaki ismin ise 4 bin 155 kişinin taşıdığı Per olduğunu açıkladı.

İngiltere'de de Ulusal İstatistik Ofisi'nin Ağustos ayı başında yaptığı yeni bir araştırma ülkedeki en yaygın erkek bebek isminin Muhammed olduğunu ortaya çıkarmıştı.

 

ETİKETLER

muhammednorveçoslossb

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24