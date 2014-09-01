Muhammed, Oslo’da en yaygın erkek isim oldu

Norveç İstatistik Ofisi SSB, yaptıkları son sayımlarda ‘Muhammed' isminin ülkenin başkenti Oslo'daki en yaygın erkek ismi olduğunu açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Oslo’da en çok kullanılan isim ‘Muhammed’ oldu. 150 binin üzerinde Müslüman'ın yaşadığı Norveç’te 4 bin 801 kişinin adı ‘Muhammed’.

SSB adına Norveç Devlet Televizyonu NRK'ye konuşan Jorgen Ouren, “Bu durum gerçekten heyecan verici” dedi. Şu anda Oslo'da yaşayan Muhammed isimli 4 bin 801 kişi bulunduğunu tespit ettiklerini belirten Ouren, bu sayının klasik Norveç isimlerini taşıyanların sayısını ilk kez geçtiğini söyledi.

Ouren Oslo’da Muhammed’den sonraki en popüler erkek isminin 4 bin 667 kişinin taşıdığı Jan, üçüncü sıradaki ismin ise 4 bin 155 kişinin taşıdığı Per olduğunu açıkladı.

İngiltere'de de Ulusal İstatistik Ofisi'nin Ağustos ayı başında yaptığı yeni bir araştırma ülkedeki en yaygın erkek bebek isminin Muhammed olduğunu ortaya çıkarmıştı.