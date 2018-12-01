Oslo'daki toplantı için HDP'den açıklama: Yerel seçim öncesi anlamlı bulmuyoruz

HDP'den, geçen hafta Norveç’in başkenti Oslo’da yapılan ve aralarında eski 'akil insanlar'ın bulunduğu toplantı hakkında değerlendirme geldi. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "HDP bu tür adımların yerel seçimler öncesinde atılmasını çok anlamlı bulmamaktadır" dedi.

Diken'in dikkati çektiğine göre Geçen hafta Norveç’in başkenti Oslo’da Londra merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü’nde (DPI) Kürt sorununun temel alındığı bir toplantı düzenlendi.

Yaptığı açıklamada toplantıya katılmadıklarını dile getiren HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, toplantıyı kendilerinin de basından öğrendiğini söyledi.

Oluç, şunları söyledi:

“Elbette buluşmalar önemlidir, ama HDP bu işin içinde yoktur. HDP bu tür adımların yerel seçimler öncesinde atılmasını çok anlamlı bulmamaktadır.”