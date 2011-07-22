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Dünya

OSLO'DAKİ PATLAMADA EN AZ 8 YARALI OSLO (A.A)

22 Temmuz 2011 20:18

-OSLO'DAKİ PATLAMADA EN AZ 8 YARALI OSLO (A.A) - 22.07.2011 - Norveç'in başkenti Oslo'da meydana gelen şiddetli patlamada Başbakanlık dahil bazı kamu binalarında hasar meydana geldiği ve yaralananlar olduğu bildirildi. Reuters ajansı, patlamada Başbakan Jens Stoltenberg'in makamının da bulunduğu 17 katlı hükümet binasının ve yakınlarındaki diğer bakanlık binalarının çoğunun camlarının kırıldığını, Petrol Bakanlığında yangın çıktığını duyurdu. Başbakan Stoltenberg'in patlama sırasında makamında olmadığı belirtildi. Ajansın muhabiri en az 8 yaralı saydığını bildirdi.  Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken bir binanın önünde parçalanmış bir otomobil enkazının görüldüğü kaydedildi.  Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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