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Dünya

OSLO'DA BAŞBAKAN GÜVENDE OSLO (A.A)

22 Temmuz 2011 21:09

-OSLO'DA BAŞBAKAN GÜVENDE OSLO (A.A) - 22.07.2011 - Norveç'in başkenti Oslo'da Başbakanlık dahil, hükümet binalarında hasara yol açan, yaralananların olduğu patlama sırasında Başbakan Jens Stoltenberg'in makamında bulunmadığı ve güvende olduğu bildirildi. İki kabine üyesi, Başbakan Stoltenberg'in Oslo dışında programı olduğunu açıklarken, Norveç haber ajansı NTB, Stoltenberg'in güvende olduğunu duyurdu. Reuters muhabiri, patlamanın Başbakanlık ile petrol ve enerji bakanlıkları arasında meydana geldiğinin sanıldığı haberini verirken, hükümet binalarının olduğu bölgedeki patlamanın tam yeri ile nedeni konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Patlamanın olduğu bölgedeki bir binanın önünde bir otomobil enkazının bulunduğu haberleri de verilirken, polis ve itfaiye görevlileri patlamanın nedeniyle ilgili henüz açıklamada bulunmuyor. Başbakanlığın da bulunduğu 17 katlı hükümet binası ile yakınlarındaki bakanlıkların camlarının tamamen kırıldığı, petrol bakanlığı binasında yangın çıkmasına yol açan patlamanın bombadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz belirlenmedi. Patlamada yaralananların sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Reuters muhabiri en az 8 yaralı saydığını, bir görgü tanığı da 10 yaralı gördüğünü söyledi. Bölgedeki bir görgü tanığı, insanların panik halinde kaçıştığı patlamaya bir bombanın yol açmış olabileceği yorumunda bulundu. NATO üyesi olan Norveç, geçmişte zaman zaman El Kaide örgütü tarafından Afganistan'daki koalisyon gücüne katılması nedeniyle tehdit edilmekle birlikte siyasi şiddet olaylarına pek rastlanan bir ülke değil.     

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