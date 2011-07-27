-OSLO GARINDA ALARM DURUMU KALDIRILDI OSLO (A.A) - 27.07.2011 - Norveçlilerin, ülkedeki saldırıların ardından Başbakan Jens Stoltenberg'in krizi yönetme şeklinden memnun oldukları bildirildi. Verdens Gang gazetesinde yayımlanan bir kamuoyu araştırmasında, her on Norveçliden dokuzunun, başbakanın performansından memnun veya çok memnun olduklarını söyledikleri ortaya kondu. Dün yapılan araştırmaya göre, "Terörist saldırıların ardından, başbakanın durumu yönetme şeklini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna halkın yüzde 80.1'i "çok iyi", yüzde 14'ü ise "iyi" şeklinde yanıt verdi. Norveçlilerin sadece yüzde 2.3'ünün soruya "kötü" veya "çok kötü" şeklinde cevap verdikleri ortaya çıktı. Öte yandan Norveç polisi, Oslo tren garındaki alarm durumunun kaldırıldığını bildirdi. Polis, şüpheli hiçbir şeyin bulunmadığını ve tüm polis kordonunun kaldırıldığını açıkladı. Oslo'da, tren garının şüpheli bir valiz bulunması üzerine tahliye edilmesinden sonra, bütün tren ve gar bağlantılı otobüslerin seferleri durdurulmuştu.