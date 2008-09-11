Osetya ve Abhazya Rusya'ya katılmak istiyor

>> Osetler ilhak; Abhazlar bağımsızlık istiyor

Rus İnterfaks ajansı, Güney Osetya lideri Eduard Kokoeti'nin yaptığı açıklamada, Kuzey Osetya ile birleşip Rusya'nın bir parçası olmak istediklerini söylediğini duyurdu. Kokoeti, Kremlin'in düzenlediği basın turu çerçevesinde Şinvali'ye gelen bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, nihai olarak Rusya ile birleşmelerinin gündemlerinde olduğunu belirtmiştiMoskova'nın bağımsızlığını tanıdığı Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın da, Rusya ve Belarus'un oluşturduğu birlik devletine üyelik niyetinde olduğu bildirildi. Abhazya lideri Sergey Bagapş, Soçi'de Rusya Savunma ve Siyasi Konseyi, Rus haber ajansı RİA Novosti, "İngilizce yayımlanan "The Moscow News" ve "RussiaProfile" dergisi tarafından düzenlenen ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Slovakya, Kanada, Japonya, Çin, Hindistan, İran ve İsrail'den çok sayıda siyaset uzmanının katıldığı "Valday Düşünce Kulübü" toplantısında konuştu.Rusya ile işbirliği anlaşmasından sonra Belarus-Rusya birlik devletine de üye olmayı düşündüklerini kaydeden Bagapş, "Eğer Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) genişlemesi öngörülüyorsa buraya da üye olmak isteriz. Ortak Güvenlik Anlaşması örgütüne üye olma konusunu da gözden geçiriyoruz. Ancak elbette bu konudaki nihai kararı söz konusu örgütlere üye devletler verecek" dedi.