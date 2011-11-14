-Oset halkı Rusça'ya "evet" dedi TİFLİS (A.A) - 14.11.2011 - Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da dün yapılan ''devlet başkanlığı'' seçimlerinde yarışan adaylardan hiçbiri istenilen oranda oy alamayınca seçimler ikinci tura kaldı. Güney Osetya ''merkezi seçim kurulu'' yaptığı açıklamada, dün yapılan seçimlerde yarışan 11 adayın hiçbirinin istenilen oranda oy alamadığını ve seçim barajını geçemediğini ifade ederek, seçimlerin ikinci turunun yapılacağını açıkladı. Açıklamada, ikinci turda en çok oy alan adaylardan ''acil durum bakanı'' Anatoliy Bibilov ile eski ''eğitim bakanı'' Alla Djioyeva'nın yarışacağı kaydedildi. Seçim Kurulunun açıklamasına göre, katılımın yüzde 67'nin üzerinde gerçekleştiği seçimlerde Bibilov oyların yüzde 25,44'ünü alırken, Djioyeva da oyların yüzde 25,37'sini aldı. -Oset halkı Rusça'nın resmi dil olmasına ''evet'' dedi- Güney Osetya'nın şimdiki ''devlet başkanı'' Eduard Kokoytı'nın iki dönem üst üste yürüttüğü başkanlık görevinin sona ermesi nedeniyle dün yapılan seçimlerle paralel olarak ''Oset diliyle beraber Rus dilinin de resmi dil olmasına ilişkin'' referandum yapıldı ve Osetlerin yüzde 83,99'u evet oyu kullandı. Böylece Güney Osetya'da Oset diliyle birlikte Rusça'da resme dil statüsü kazanmış oldu. Öte yandan, Güney Osetya'da yapılan seçimleri kınayan Gürcistan, seçimlerin yasal olmadığını ve uluslararası toplumun bu seçimleri tanımadığını bildirdi. Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nino Kalandadze, konuya ilişkin yaptığı açıklamada uluslararası toplumun söz konusu seçimleri tanımadığını ifade etti ve ''Uluslararası toplumun bu konudaki tutumu belli, ama biz yine de olayların gereken şekilde değerlendirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz'' dedi.