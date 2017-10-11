OSD: Toplam motorlu araç üretimi yüzde 18 arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Otomotiv sanayi toplam üretimi yılın ilk dokuz aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 18 artışla 1 milyon 224 bin adete yükseldi. Aynı dönemde otomobil üretimi de yüzde 31 artışla 839 bin adete çıktı.

Otomotiv Sanayii Derneği\'nin (OSD) raporuna göre, Ocak-Eylül döneminde satışlar ise toplam pazarda yüzde 2.0 daralarak 643 bin adete, otomobilde yüzde 3.0 daralmayla ve 477 bin adete geriledi.

Ticari araç grubunda, Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde 2.0, hafif ticari araç grubunda yüzde 3.0 azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 9.0 artış olduğu belirtilen rapora göre, aynı dönemde ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2.0 artarken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 6.0 geriledi. Rapora göre, ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 49\'a ulaştı.

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatında adet bazında yüzde 24 ve otomobil ihracatı yüzde 38 artarken, toplam ihracat 984 bin adete, otomobil ihracatı da ise 689 bin adete çıktı.

Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar ve euro bazında yüzde 22 arttı. Buna göre, otomotiv ihracatı 21.2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 58 artarak 8.6 milyar dolara çıktı. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 59 artarak 7.8 milyar euroya yükseldi.

Raporda, Ocak-Eylül döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış ile toplam 1 milyon 223 bin 838 adet taşıt aracı üretildiği ve Ocak-Eylül dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış olduğu belirtildi.

OSD raporuna göre Ocak-Eylül döneminde;

- toplam satışlar yüzde 2.0 azaldı ve 642 bin 695 adete geriledi.

- toplam otomobil satışları, yüzde 3 azaldı ve 476 bin 621 adet oldu,

- ithal otomobil satışları yüzde 10 azalırken,

- yerli otomobil satışları yüzde 22 oranında arttı.

Toplam hafif ticari araç satışları yüzde 2 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 6 artarken; yerli hafif ticari araç satışları yüzde 1 azaldı.

Son 10 yıllık ortalamalara göre Ocak-Eylül döneminde toplam pazar yüzde 19, otomobil pazarı yüzde 30, hafif ticari araç pazarı yüzde 1 artarken; ağır ticari araç pazarı yüzde 38 düştü.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarken, ticari araç ihracatı aynı düzeyi korudu. (Grafik)