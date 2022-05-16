OSD Başkanı Eroldu: Araç satışları artmadan otomotive yatırım gelmez

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, "Zenginleşmeden araç satışları da artmaz, araç satışları artmadan da otomotive yatırım gelmez. Türkiye'nin yeni yatırımı çekmesinde önemli bir kriter kuvvetli bir iç pazarının olması. Biz bunu başaramadıkça Türkiye'de yeni yatırım zor" dedi.

Avrupa'nın önde gelen otomotiv üreticilerinden Türkiye, ihracatta önemli başarılara imza atsa da iç piyasada hedeflenen araç satışlarının oldukça uzağında yer alıyor. En son 2016 yılında yıllık 983 bin adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışıyla 1 milyon adet rakamına yaklaşan sektör, geçen 5 yıllık sürenin sonunda bu hedefin oldukça uzağında kaldı. Şu anda iç pazarda yıllık ortalama 750 bin adet civarında satış yapılıyor.

Sözcü'nün haberine göre, iç pazarda araç satışlarının artmasının en önemli koşulunun ülkenin zenginleşmesi olduğunu söyleyen Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, kişi başına gelirin 8 bin dolarlar seviyesinde olduğunu hatırlatarak, bunun yeniden 12-13 bin dolarları görmesi ile satışların artacağını belirtti.

"Volkswagen kendisi gelir"

Eroldu, “Tabiatın kanunu bu. Zenginleşmeden araç satışları da artmaz, araç satışları artmadan da otomotive yatırım gelmez. Türkiye'nin yeni yatırımı çekmesinde önemli bir kriter kuvvetli bir iç pazarının olması. Biz bunu başaramadıkça Türkiye'de yeni yatırım zor. Bugün Volkswagen konuşuluyor, Türkiye iç pazarı 2 milyon olsa zaten marka kendisi gelecek” dedi.

"İhracatımızı 45 milyar dolara çıkarmak istiyoruz"

Türkiye'de 2 milyon adetlik bir otomotiv üretim kapasitesi olduğunu söyleyen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, bu kapasiteyi 2030'da 2.5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Eroldu, sektörün hedefleri konusunda şu ifadeleri kullandı: “Dünya üretiminden 1.6 payımız var bunu 2 üzerine çıkaracağız. Dünya sırlamasında 13'üncü sıradayız, burada ilk 10'a çıkmak istiyoruz. Avrupa'da 4'üncüyüz ilk 3'e çıkmak istiyoruz. İhracatımız 30 milyar dolar, bunu da 45 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.”