-OSCARLI AKTRİS PATRICIA NEAL ÖLDÜ KNOXVILLE (A.A) - 09.08.2010 - Oscar ödüllü Amerikalı aktris Patricia Neal öldü. Ünlü aktrisin ailesi, akciğer kanseri olan Neal'in, Massachusetts'in Edgartown kentindeki evinde dün 84 yaşında hayata veda ettiğini açıkladı. 1963 yılında Melvyn Douglas ve Paul Newman ile başrolleri paylaştığı "Hud" filmindeki kahya kadın rolüyle Oscar kazanan, iki yıl sonra 39 yaşında bir dizi felç geçiren Patricia Neal, beyaz perdeye tekrar dönmeyi başardığında bir kez daha Oscar'a ve üç kez de Emmy ödüllerine aday gösterildi. Memleketi Knoxville'de adına "Patricia Neal Rehabilitasyon Merkezi" kurulan Neal, 1962 yılında 7 yaşındaki kızını kızamıktan kaybetti. Aktris, "As I Am" adlı 1988 yılında yayımlanan otobiyografisinde, "Hayatım sıklıkla bir Yunan trajedisine benzedi ve içimdeki aktris, bu benzerliği inkar edemez" diye yazdı. Ünlü bir Broadway oyuncusu da olan Neal'in rol aldığı filmler arasında "The Fountainhead", "The Day the Earth Stood Still" ve "A Face in the Crowd" bulunuyor. Aktris 1968 yılında "The Subject Was Roses"daki performansıyla Oscar'a aday gösterildi. Neal'in 1953 yılında evlendiği, "Charlie and the Chocolate Factory", "James and the Giant Peach" ve diğer çocuk masallarının yaratıcısı İngiliz yazar Roald Dahl'dan 5 çocuğu bulunuyor. Ünlü aktris, Dahl'dan, en yakın arkadaşı ile ilişki yaşadığını öğrendikten sonra 1983 yılında boşandı. Ünlü aktrisin, trajediye benzeyen yaşamında, kızının ölümünün ardından 1960 yılında pusetine taksi çarpması sonucu küçük oğlu da ölümden döndü.