-Oscar'ın yapımcısı ölü bulundu LOS ANGELES (A.A) - 02.11.2011 - Amerikalı ünlü film yapımcısı ve yönetmen Gil Cates, arabasında ölü bulundu. Oscar ödülleri törenin yapımcılığını birçok kez üstlenen 77 yaşındaki Cates'in ölüm nedeni henüz belirlenemedi. 1934 yılında New York'ta doğan Cates, kariyerine Broadway'de ''You Know I Can't Hear You When the Water's Running'', ''I Never Sang for My Father'', ''Voices'' ve ''Tricks of the Trade'' gibi oyunları yöneterek başladı. 1970'de yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği ilk filmi ''I Never Sang for My Father'', Cates'e üç Oscar adaylığı getirdi. Cates, 2008 yılına kadar Oscar ödülleri töreninin yapımcılığını da 14 kez üstlenmişti.