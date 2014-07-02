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Spor

'Oscar Pistorius intihar edebilir'

Kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Güney Afrikalı Oscar Pistorius'un avukatı, ampute atletin intihar riski bulunduğunu söyledi

02 Temmuz 2014 20:21

Kız arkadaşını öldürmekle suçlanan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius avukatı Barry Roux, müvekkilinin depresyon ve "travma sonrası stres bozukluğu" yaşadığını ve tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Güney Afrika'da geçen yıl kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı  öldürmekle suçlanan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius'un bunalımda  olduğu, tedavisine devam edilmediği takdirde "intihar etme riskinin bulunduğu" bildirildi.

Sağlık durumunun tespiti için hastanede bir ay gözetim altında tutulan Pistorius hakkında yazılan raporla ilgili konuşan avukatı Barry Roux, müvekkilinin depresyon ve "travma sonrası stres bozukluğu" yaşadığını belirtti.

Roux, olimpiyatlara katılan ilk ampute atlet Güney Afrikalı sporcunun, "tedavi edilmemesi halinde durumunun daha da kötüye gideceğini ve intihar etme  riskinin bulunduğunu" ifade etti. Avukat Roux, Pistorius'ta "anormal saldırganlık ya da ani şiddet  patlaması" gibi eğilimlerin olmadığını, müvekkilinin "hassas ve ve endişeli" bir  mizaca sahip olduğunu da ekledi.

Raporda, Pistorius'un Steenkamp'a ateş ettiği sırada ruhsal açıdan  hiçbir sorunu bulunmadığı, olayın ardından "ciddi bir travma yaşadığı"  belirtiliyor.

Oscar Pistorius'un davası, sporcunun psikolojik durumunun olaya etki  edip etmeyeceğinin tespiti için ertelenmiş, sporcu Pretoria kentindeki Weskoppies Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir ay boyunca 3 doktorun gözetimi  altında tutulmuştu.

 

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