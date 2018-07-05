Oscar ödüllü Kevin Spacey hakkında üç yeni cinsel taciz suçlaması

Hakkında cinsel taciz soruşturması bulunan Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey üç yeni cinsel taciz iddiasıyla suçlanıyor. Londra Polisi Çocuk İstismarı ve Cinsel Suçlar Komutanlığı, her üç iddia için de soruşturma başlattı.

Habertürk'te yer alan ahbere göre, Londra polisi, hakkında üç ayrı cinsel saldırı incelemesi başlatılan Kevin Spacey’nin, üç yeni soruşturmayla daha karşı karşıya olduğunu doğruladı. Hakkında toplam altı cinsel taciz suçlaması ortaya atılan dünyaca ünlü oyuncuya yöneltilen son suçlamalarda olay tarihi 1996 yılına kadar uzanıyor.

Söz konusu iddialardan ilki; bir erkeğin, Londra’nın Lambeth bölgesindeki Old Vic Tiyatrosu’nda Spacey tarafından taciz edildiğini anlattığı olay. Bir başka erkek de 2013 yılında Gloucester’da cinsel istismara uğradığını öne sürdü. Üçüncü iddia, 1996 yılında gerçekleşen bir olaya ait. Bir erkek, Westminster’da Spacey tarafından cinsel tacize uğradığını belirtti.

Londra Polisi Çocuk İstismarı ve Cinsel Suçlar Komutanlığı, her üç iddia için de soruşturma başlattı.