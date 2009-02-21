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Dünya

Oscar ödülleri daha açıklanmadan internete sızdı!

ABD’de pazar akşamı yapılacak 81. Oscar Ödülleri törenlerinde açıklanacak "kazananlar" listesi internete sızdı.

21 Şubat 2009 02:00

ABD’de pazar akşamı yapılacak 81. Oscar Ödülleri törenlerinde açıklanacak "kazananlar" listesi internete sızdı.

Avustralya’nın "news.com.au" internet sitesindeki habere göre, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin antetini ve Akademi Başkanı Sid Ganis’in imzasını taşıyan listenin bulunduğu belgede, "Bu 81. Geleneksel Akademi Ödüllerinin nihai listesidir" denildiği kaydedildi.

Listeye göre, aktris Kate Winslet, The Reader filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu olurken, Mickey Rourke The Wrestler’daki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Slumdog Millionaire en iyi film, yönetmeni Danny Boyle da en iyi yönetmen ödülünün sahibi oldu. 

Akademi sözcüsü Leslie Unger ise listenin sahte olduğunu, ödüller için verilen oyların sayımının devam ettiğini söyledi.



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