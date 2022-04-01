Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı: Polis, Will Smith'i gözaltına almaya hazırdı

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Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı, perşembe günü polisin sahne arkasında bulunduğunu ve Chris Rock'a tokat atan Will Smith'i gözaltına almaya hazır olduklarını belirtti.

Yapımcı Will Packer, Rock suç duyurusunda bulunmadığı için yetkililerin harekete geçmediğini belirtti. Polis sözcüsü de perşembe günü benzer bir açıklamada bulunmuştu.

ABC'nin Good Morning America programına cuma günü yayımlanacak bir söyleşi için konuşan Packer'ın yayının önceden yayımlanan tanımın kısmında, "Polis, Rock'a yapılanın darp olduğunu söyledi" dediği duyuldu.

Packer ayrıca, "Polis, 'Gidip onu alabiliriz. Biz hazırız; onu şu an almaya hazırız' dedi" aktarımında bulundu.

Yapımcı, Rock'ın polisin tekliflerini reddettiğini ifade etti.

Will Smith, Chris Rock perşembe günü Oscar Ödül töreninde eşi Jada Smith'in saç kıran hastalığına göndermede bulunan bir şaka yapınca sahneye çıkıp komedyene tokat atmıştı.