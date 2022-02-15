"Oscar Ödül Töreni'ni bu yıl üç kadın oyuncu sunacak"

Film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen Oscar Ödülleri’nin bu yılki töreninde üç kadın oyuncunun sunuculuk yapacağı iddia edildi.

Variety’nin aktardığı habere göre, 27 Mart’ta gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni’nin sunucuları, Wanda Sykes, Amy Schumer ve Regina Hall olacak.

Ödül törenini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi sunucular hakkında bir yanıt vermedi.

Oscar Ödülleri, 2019’dan bu yana sunucusuz gerçekleşiyor ve törenin reytinglerinde ciddi bir düşüş dikkati çekiyordu. Bu sene törenin sunuculu gerçekleşmesinin ardından yapılan bir anket, izleyicilerin sunucu olarak en çok komedyen Ricky Gervais'i görmek istediği belirtilmişti.