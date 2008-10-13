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Spor

Osasuna'da Ziganda dönemi bitti

13 Ekim 2008 03:00


İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Osasuna, teknik direktör Jose Angel Ziganda'nın işine son verdi.

Osasuna Kulübü'nden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adama, kulübün sezona kötü başlaması nedeniyle yol verildiği belirtilirken, yerine düşünülen isim hakkında bilgi verilmedi.

İspanya basını ise Ziganda'nın yerine, eski çalıştırıcı Jose Antonio Camacho veya Victor Fernandez'in getirileceğini iddia etti.

2007 yılında UEFA Kupası yarı finallerine yükselen Osasuna, geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulmuştu.


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