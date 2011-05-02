-OSAMA YERİNE OBAMA'YI ÖLDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - ABD'deki MSNBC televizyonunun muhabiri Norah O'Donnell, 11 Eylül terör saldırılarının mimarı, El Kaide terör örgütünün başı Usame (Osama) bin Ladin'in öldürüldüğü haberini, sosyal paylaşım ağı Twitter'da yanlışlıkla ''Obama vurularak öldürüldü'' şeklinde duyurdu. Dailycaller adlı haber sitesine göre gazeteci O'Donnell, MSNBC'nin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'daki muhabiri Jim Miklaszevwski'yi de kaynak olarak gösterdi. Başkanlık seçim kampanyasından bu yana, ABD'nin ilk siyah başkanı Barack Obama'nın saldırıya uğrayabileceği endişesi dile getiriliyordu. Tek bir harf hatası, Twitter'da muhabirin bu yanlışlığına yol açtı. ABD'nin Afganistan ve Irak'a düzenlediği saldırılarda, dönemin Cumhuriyetçi Partili ABD Başkanı George W. Bush'un Savunma Bakanlığını yürüten Donald Rumsfeld'in danışmanlarından Keith Urbahn, Twitter'daki mesajında, güvenilir kaynaklardan Osama'nın öldürüldüğünü öğrendiğini duyuran ilk isimlerden oldu. Trwitter, ABD Başkanı Obama'nın, Bin Ladin'in öldürüldüğünü duyurduğu açıklamasının başlamasıyla bitmesi arasında, Bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili Twitter'da saniyede 4 bin mesajın yayımlandığını bildirdi. Öte yandan, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti eğilimli Drudge Report sitesi, Bin Ladin'in tepetaklak bir resmine sitesinde yer verdi. Bin Ladin'in yakalandığı haberi, ''yakaladık'' olarak büyük, kırmızı harflerle verildi.