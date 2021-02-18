Osaka, Serena Williams'ın rekor yürüyüşünü durdurdu

Avustralya Açık, tek kadınlar yarı final maçında Naomi Osaka, Serena Williams'ı 2-0 yendi ve rakibinin 24. Grand Slam kazanma yürüyüşünü durdurdu.

Avustralya Açık'ta Naomi Osaka, 24. Grand Slam'ini kazanarak tüm zamanların en çok şampiyonluk kazanma (rekorun sahibi Margaret Court) rekoruna ortak olma amacındaki Serena Williams'ı 2-0 yendi. Japon tenisçi setleri 6-3 ve 6-4 kazanırken; kariyerinin 2. Avustralya Açık finaline yükseldi.

2018 Amerika Açık'ta Serena Williams'ı yenerek kariyerinin ilk Grand Slam'ini kazanan Osaka, ilk sette rakibinin servisini kırmasına engel olamasa da üst üste 5 oyunu da kazandı.

Osaka, 2. sette de rakibinin ilk oyunda servisini kırdı. Ancak daha sonra 3 basit hata yapan Japon tenisçi skorun 4-4 olmasına engel olamadı. Daha sonra Williams'ın çift hatası geldi.

Maçı 2-0 kazanan Osaka, Avustralya Açık'ta 2. kez finale yükseldi.