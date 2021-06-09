Osaka, Roland-Garros'dan sonra Berlin Açık'tan da çekildi

Basın toplantılarına çıkmayı reddettiği için kendisine ceza verileceğinin açıklanmasının ardından Roland-Garros'dan çekilen Naomi Osaka, Berlin Açık'tan da çekildi.

Geçtiğimiz günlerde içe dönük bir yapısı olduğunu ve medya önünde büyük stres yaşayarak kendisini huzursuz hissettiğini belirten Naomi Osaka, Fransa Açık yetkililerinden özür dileyerek kortlardan bir süre uzak kalacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Osaka'nın bu kez ise Berlin Açık turnuvasından çekildiği öğrenildi.

WTA tarafından yapılan açıklamada yıldız tenisçinin 14-20 Haziran tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan turnuvada mücadele edemeyeceği şöyle açıklandı:

"Maalesef Naomi Osaka'nın Berlin'de olamayacağına dair bildirim aldık. Sezonun geri kalanı için ona en iyi dileklerimizi iletiyor ve gelecek yıl onu Berlin'de görmeyi umuyoruz."

Roland-Garros'tan çekildiğini açıklayan Japon tenisçi Naomi Osaka, kendisine verilen destekten dolayı geçtiğimiz gün teşekkür etmişti.