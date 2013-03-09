Örümcek Adam'a namaz kıldırdılar

Çankaya Timur İlköğretim Okulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için test tekniği ile hazırlanan sınav kâğıdına “Namaz Kılan Örümcek Adam” karakteri yerleştirildi.

Sinan Tartanoğlu'nun Cumhuriyet'teki haberine göre, Ankara Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Timur İlköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin son uygulaması Türkiye’de din eğitiminin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında, çocukların severek takip ettiği Örümcek Adam karakteri kullanıldı. Din öğretmenleri tarafından ortaokul öğrencileri için hazırlanan Din dersi sınav kâğıdında, Örümcek Adam’ın seccade üzerindeki bir resmi görüldü. Resmin üst bölümünde ise Örümcek Adam çizgi romanının orijinal adı olan “Spiderman” yazısının üstüne “Namaz öğreniyorum” yazılması dikkat çekti.

Öte yandan sınavda ortaokul öğrencilerine sorulan “Allah insanlara niçin kutsal kitap indirmiştir” sorusunun “Süs olsun diye, mezarlıkta okumaları, kızlara çeyiz için, doğru yolu göstermesi için” şıkları ile birlikte hazırlandığı görüldü.