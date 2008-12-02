Örümcek Adam'a kamu hizmeti cezası

New York Times gazetesinin 52 katlı binasına izinsiz olarak tırmanan ve binanın tepesinde, küresel ısınmaya dikkati çeken pankart açan Fransız Alain Robert, ilgili davanın görüldüğü mahkeme tarafından kamu hizmeti verme cezasına çarptırıldı.



"Örümcek Adam" lakaplı 45 yaşındaki Robert, mahkemenin kararı uyarınca, HIV taşıyan hastaların bakımının yapıldığı bir bakımevinde kamu hizmeti verecek.



Robert, 52 katlı binanın tepesine, dış cephesinden tırmanmış ve "Küresel ısınma, her hafta 11 Eylül'dekinden daha fazla kişinin ölümüne yol açıyor" yazılı pankart açmıştı.

