'Örümcek Adam' uslanmıyor

Yüksek binalara tırmanmasıyla ünlenen ve "örümcek adam" olarak bilinen Fransız dağcı Alain Robert, bu kez Malezya'nın ünlü Petronas İkiz Kuleleri'ndeydi.

Malezya'da yayımlanan The New Straits Times gazetesinin haberinde, Robert'ın, bu sabah erken saatlerde güvenlik görevlilerinin arasından süzülüp 88 katlı Petronas Kulelerinden 2 numaralı kulenin tepesine tırmandığı belirtildi.

Kuala Lumpur Emniyet Müdürlüğü'nden Abdülsema Mat da olay hakkında bilgileri olduğunu söyledi, ancak ayrıntıya girmedi.

Robert, 2007'de Petronas Kulelerinin 70. katına kadar ulaşmışken polis tarafından tutuklanmıştı. Fransız "örümcek adam"ın yine tutuklanıp tutuklanmadığı bilinmiyor.







