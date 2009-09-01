T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Örümcek Adam' uslanmıyor

Örümcek adam olarak bilinen Fransız dağcı Alain Robert, bu kez Malezya'nın ünlü Petronas İkiz Kuleleri'ndeydi.

01 Eylül 2009 03:00

Yüksek binalara tırmanmasıyla ünlenen ve "örümcek adam" olarak bilinen Fransız dağcı Alain Robert, bu kez Malezya'nın ünlü Petronas İkiz Kuleleri'ndeydi.

Malezya'da yayımlanan The New Straits Times gazetesinin haberinde, Robert'ın, bu sabah erken saatlerde güvenlik görevlilerinin arasından süzülüp 88 katlı Petronas Kulelerinden 2 numaralı kulenin tepesine tırmandığı belirtildi.

Kuala Lumpur Emniyet Müdürlüğü'nden Abdülsema Mat da olay hakkında bilgileri olduğunu söyledi, ancak ayrıntıya girmedi.

Robert, 2007'de Petronas Kulelerinin 70. katına kadar ulaşmışken polis tarafından tutuklanmıştı. Fransız "örümcek adam"ın yine tutuklanıp tutuklanmadığı bilinmiyor.
 
 
 
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24