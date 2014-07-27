'Örümcek adam' polis yumrukladı

ABD’nin New York kentinde bahşiş almak istediği bir kişiyle tartışan “Örümcek Adam” kostümlü bir kişi, kendisine müdahale eden polise yumruk attı. Yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, zanlı gözaltına alındı.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, New York’ta turistlerin uğrak yeri olan Times Meydanı’na giden Spider Man (Örümcek Adam) kostümlü bir kişi, turistler ile fotoğraf çektirip para toplamaya başladı. Fotoğraf çektirdiği bir kadının verdiği 1 dolarlık bahşişi beğenmeyen Örümcek Adam, kadından 5 dolar istedi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınmak istenen bu kişi, polis memuruna yumruk attı. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Adının Junior Bishop olduğu belirlenen 25 yaşındaki zanlı, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Emniyete götürülen Bishop’un üç ayrı suçtan yargılanacak.

“Örümcek Adam” kostümüyle polise yapılan saldırı, Times Meydanı’ndaki ilk vukuat değil. Geçen ay da aynı kostümü giyen bir başka kişi, kendisine bahşiş vermediği gerekçesiyle bir kadına yumruk atmıştı.