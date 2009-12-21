T24 - Eski ve yeni Deniz Kuvvetleri Komutanları'na suikast hazırlığı içinde olduğu iddiasıyla hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilince intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın kardeşi Ahmet Tatar, savcıları suçladı. Ahmet Tatar, hiçbir ciddi delil yokken tutuklama kararı verildiğini öne sürerek, "Oruçreis Fırkateyni'ne Beşiktaş'tan cevap verildi. Kardeşim buna bedeniyle başkaldırdı" dedi.





Ahmet Tatar, CNNTürk'te yayınlanan ( 21.12.2009) 5N1K programında Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Kardeşinin acısı nedeniyle kısılmış sesiyle açıklamalar yapan Ahmet Tatar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 17 Aralık Perşembe günü Trabzon'da Oruçreis Fırkateyni üzerinde yaptığı açıklamalara göndermede bulundu. Adını anmadan Ergenekon sürecinde TSK'nın yıpratılmaya çalışıldığını belirten Başbuğ, sözkonusu açıklamaları özellikle Oruçreis Fırkateyni'nde yaptığının altını çizmişti. Bu vurgun Ergenekon sürecinin odağına oturan denizcilere Genelkurmay Başkanı'nın desteği olarak yorumlanmıştı.



Başbuğ'un Trabzon konuşmasına atıf yapan Ahmet Tatar, CNNTürk'te yaptığı açıklamada: İlk tutuklama kararından önce morali çok bozuktu. Kendisini ikna ettik, bundan bir şey çıkmaz, dedik. Savcılığa götürdük orada akşama kadar bekledik ve tutuklama kararı çıkınca hayret ettik. Kardeşim 10 gün tutuklu kaldı. İlk itirazımız rededildi. Bu arada çeşitli sözlü görüşmeler yaptık. İlk itiraz rededilince ikinci itiraz da rededilir görüşü belirtiliyordu. Ama ikinci itirazımız kabul edildi ve tahliye edildi. Bunun üzerine kutlamak için ben de İstanbul'a gittim. Hep beraber yemeğe oturduk ama bu sırada komutanlıktan bir telefon geldi. Gitti ve bir süre sonra morali çökmüş bir şekilde döndü. Ne olduğunu sorduk, yeniden tutuklama kararı alındığını söylemişler çökmüştü. Kendisini teselli etmeye çalıştık. Ancak kaldıramıyordu. Ben bir şey yapmasın diye sürekli takip ediyordum ama içeri girdiğimde silah sesini duyduk. Parmaklarımın arasında can verdi kardeşim. Tutuklama kararını özellikle haftasonu alıyorlar itiraz etseniz mahkeme kapalı, iki gün bekleyeceksiniz. Hiçbir ciddi delil yokken tutuklama kararı aldılar. Bir subayın komutanına suikast yapmaya çalışması ve onların arasında yaşaması mümkün mü? Nerede görülmüş? Bu karar Oruçreis Fırkateyni'ne verilen bir cevaptır. ( Ergenekon soruşturmalarının yürütüldüğü Beşiktaş Adliyesi'ni kastederek) Beşiktaş'tan Oruçreis'e cevap verildi. Kardeşim bedeniyle başkaldırdı. Sözün bittiği yerde insanlar bedenlerini ortaya koyar, onun için bu bir başkaldırıdır. Yazılan her şeye cevap vereceğiz bu divanda hesabını soracağız. Ama kalırsa öbür divanda bunun hesabını nasıl verecekler?"





Başbuğ katılmadı ama kızgın değiliz



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'u beklemelerine rağmen cenaze törenine katılmadığını ve başsağlığı dilemediğini soru üzerine dile getiren Ahmet Tatar, kimseye kızgın olmadıklarını vurguladı. Tatar, Başbuğ'un işleri nedeniyle törene katılmamış olabileceğini söyledi.