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Dünya

Oruç tutmayana 5 ay hapis

Ramazan ayında alenen yemek yemenin yasak olduğu Fas'ta, yasayı ihlal eden bir kişi 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

17 Temmuz 2014 09:50

Fas'ın Tiznit kentinde Ramazan ayında sokakta yemek yiyen bir kişiye mahkeme, 5 ay hapis cezası verdi.

Fas'ta yayımlanan El-Haber gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin güney kesimindeki Tiznit kentinde gündüz vakti ana caddede yemek yiyen Hasan B., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan tahkikatın ardından mahkemeye sevk edilen Hasan B., 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın karara itiraz hakkının bulunduğu belirtildi.

Müslüman Fas vatandaşlarının "şer'i bir mazeret olmadıkça" ramazan ayında umumi mekanlarda yiyip içmesi kanunen yasak. Ceza kanununun 222'nci maddesinde, yasaya muhalif davranan kişiler hakkında 2 ila 6 ay hapis ve 120 dirhem (14 dolar) para cezası öngörülüyor.

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