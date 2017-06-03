Oruç tutan doktorların tedavi etmeyi reddettiği kanalizasyon işçisi, hayatını kaybetti!

Pakistan'da kanalizasyon temizleyen İrfan Masih, Umerkot kentinde 3 diğer işçiyle birlikte çalışırken baygınlık geçirdi. Devlet hastanesine kaldırılan 30 yaşındaki Masih, oruç tutan doktorlar tarafından "temiz olmadığı" gerekçesiyle tedavi edilmedi.

Ölen işçinin annesi İrşad Masih, "Doktorlar onu tedavi etmeyi reddettiler çünkü oruç tutuyorlardı ve oğlumun temiz olmadığını söylediler" diye konuştu.

Pakistan medyasına konuşan Pervez Masih, kardeşinin bedenini temizlediğini, doktorların bundan sonra oksijen tüpü gönderdiğini, ancak gönderilen tüpün boş olduğunu, yeni bir tüp bulunana kadar kardeşinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastane önünde 10 saat boyunca protesto

Olayın ardından hastanenin önünde 10 saat süren bir protesto yapıldı.

Söz konusu kanalizasyonda daha önce de 2012 yılında 25 yaşındaki Krishan Gujrati ve 28 yaşındaki Nevaz Masih isimli işçilerin yaşamlarını yitirdikleri öğrenildi.