Oruç Reis'in kayıp mezarı bulunabilir

Hollanda Türk ve Arap Dünyası Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Tütüncü, Osmanlı denizcilik tarihinin en ünlü amirallerinden Oruç Reis’in Fas’ın Ucda kentine gömüldüğünü iddia etti. Tütüncü, yapılacak arkeolojik kazıyla, Oruç Reis'in kayıp mezarının bulunabileceğini söyledi.

Akdeniz’de Türk denizciliğinin öncüsü olan Barbaros kardeşlerden Oruç Reis, Cezayir’i İspanyollardan kurtarmak isterken 1518 yılında ölmüştü. Oruç Reis’in mezarının bulunması için 2007’den beri çaba harcayan Dr. Mehmet Tütüncü, incelediği mezar taşları ve kitabelerin ışığında önemli ipuçları elde ettiğini belirtti.

"Yeri belirlenebilir"

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, 'Cezayir’de Osmanlı İzleri' adlı kitabında Türk denizcilerine ait mezar taşlarının anlamını ortaya koyan Tütüncü, ulaştığı yeni bilgilerle Oruç Reis’in mezarının Cezayir yerine Fas’ta olduğunu söyledi. Dr. Tütüncü şu bilgileri verdi:

“Oruç Reis yani batılıların taktığı isimle Barbaros (Kızıl Sakal) 1518’de Cezayir’in eski Başkenti Tlemseni’de İspanyollar tarafından şehit edildi. Hatta bir kolunu daha önce savaşta kaybeden Oruç Reis’in başını kanıt olarak bir İspanyol teğmen kesti. Başı kesik cenaze ise başka yere gömüldü. Naaşın bulunabileceği Cezayir- Fas sınırındaki 3 yeri de araştırdık. Fas’ın Cezayir sınırına 14 kilometre uzaklıktaki Ucda kentinde bulunan Türk mezarlığındaki kitabeleri inceledik. Mezarın bu alanda olduğunu düşünüyoruz. Fas ve Cezayir devletleriyle ortak yapılacak bir arkeolojik çalışma ile mezar yeri tam olarak belirlenebilir. Böylece bu büyük Türk denizcisine son görevimizi de yerine getirmiş oluruz”

"Batılılar 'Kızıl Sakal' adını taktı"

Oruç Reis; Midilli’nin Bonova Köyü’nde doğan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adlı denizci kardeşlerin ortancasıydı. Aldıkları iyi eğitim ve bildikleri yabancı dillerle dönemin en başarılı denizcisi olan kardeşlerden İlyas Reis en erken ölenleriydi. Oruç Reis, Rodos Şövalyeleri’nin elinde esir kaldıktan sonra kurtuldu.

Memlüklere amirallik yaptıktan sonra tarihe geçen “yaşama hakkın mücadelen kadarındır" sözüyle hatırlardı. Osmanlı İmparatorluğu adına Cezayir’i İspanyollardan kurtarması için görevlendirilen Oruç reis’e batılılar Kızıl Sakal(Barbaros) ismini takmıştı.

"Lakabı kardeşine geçti"

Barbaros olarak bilinen Oruç Reis, Kaptan Diego de Andrada’nın birliğinden teğmen Garcia de Tineo adlı İspanyol teğmen tarafından bir savaşta şehit edilmişti.

Oruç Reis’in başı aynı teğmen tarafından kesilerek kanıt olması için İspanya’ya götürülürken cenazesi askerleri tarafından alınmıştı. Madrid Kraliyet Tarih Akademisi’nde bulunan belgelerde Oruç Reis’i öldüren Garcia De Tineo’ya İspanyol Kralı’nın ödül verdiği de yazıldı. Büyük Türk denizcisinin ölümünün ardından İspanyolların uzun süre şenlikler yaptığı ve başını kiliselerde sergilediği söylenir. Oruç Reis’e yakıştırılan Kızıl Sakal ismi ardından diğer büyük Türk amirali Hızır Reis’e geçti. Türk Deniz Kuvvetleri’nin en modern fırkateynlerinin biri halen TCG Oruç Reis ismini taşıyor.

