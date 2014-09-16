Oruç Baba Türbesi'nde arkeolojik kazı gerginliği

Fatih Belediyesi sınırları içinde yer alan Oruç Baba Türbesi’nin yer aldığı Ümmi Sinan Tekke arsasında arkeolojik kazı çalışması yapmak isteyen Geylani Vakfı gönüllüleri önce vatandaşların, daha sonra zabıtanın tepkisi ile karşılaştı.

DHA'nın haberine göre, parkın çevresini demir perde ile çevrelemek isteyen vakıf çalışanları yaptıklarının yasal olduğunu savunarak arazinin Vakıf mülkiyetinde olduğunu, Fatih Belediyesi’nin duruma müdahale edemeyeceğini savundu.

Zabıta ekipleri ise çalışmanın yapılması için gerekli olan izinlerin eksik olduğunu belirterek, demir perde inşasını durdurdu. Zabıta ile vakıf çalışanları arasında yaşanan gerginlik sırasında çevre sakinleri de bölgede bulunan tek boş alanın bu arazi olduğunu söyleyerek inşaata tepki gösterdi.

Durdurma kararı istendi

Avukat Arman Yılmaz, "2013 yılında vakıflara yapılan bir başvuruda, Geylani isminde bir vakfa tahsis ediliyor. Bu tahsis sonucunda burada bir kazı çalışması yapacaklar. Bu kazıda eğer ki temelde tarihi bir kalıntı bulurlarsa buna ilişkin proje yapacaklar ve bu proje ile burada yapmak istedikleri külliyeye ilişikin bir başvuruları olacak. Şu anda yapmak istedikleri bu kazı çalışması ama, bu konuda belediyeden evrakları eksik. Bu sebeple bugün zabıta buradaki çalışmayı durdurdu. Bu alan toplam 2 bin 348 metrekare ve aylık 500 TL’ye kiraya verilmiş görünüyor bu tahsis işlemiyle.



Ve 10 yıllık kiraya verilmiş görünüyor. Dolayısıyla, burada bizim ve mahallelinin isteği, buranın yeşil alan olarak kalması. Daha önceden de park olarak kalmış ve bundan sonra da park olarak kalması isteniyor. Biz bu konu ile ilgili İstanbul 3. İdare Mahkemesi’ne bir dava açtık ve karşı tarafın, Vakıflar İdaresi’nin savunması bekleniyor. Bunun sonrasında yürütmeyi durdurma konusunda mahkeme değerlendirme yapacak. Ancak bugünkü gelişmelerden sonra ben mahkemeye tekrardan başvurdum ve ivedilikle yürütmeyi durdurma konusunda değerlendirme yapmasını istedim. Şu anda o kararın sonucunu bekliyoruz."

Mahalle halkı park olarak kalmasını istiyor

Mahalle sakinlerinden Zeynep Sevim Keleş ise "Belediye başkanımız Mustafa Demir geldiğinde, ’Bu park sizin mahallelinin olacak’ dedi ve sözünü verdi bize. Biz nefes alınabilecek bir ortam istiyoruz. Artık açız buna, bir ağacımızın bile kıymeti bizim için çok büyük. Lütfen bize yardımcı olsun büyüklerimiz. Ve bizim alanımızı bize geri versinler, tek derdimiz bu bizim" dedi.

Bu arada mahalle halkı, parkı bekleyen polislere bir demet çiçek verdi. Zeynep Sevim Keleş, "Biz güzel ilişki tutmaya çalışıyoruz. Hiçbir kötü niyet ve art niyet yok. Onlar da mutlu oldular zaten. Güzel bir anektot olsun diye çiçek verildi" dedi.

Fatih Belediyesi: Vakfın izin başvurusu yok

Fatih Belediyesi ise, konuyla ilgili olarak, bölgedeki vatandaşların şikayetleri üzere ekiplerin olay yerine intikal ettiğini, taş panellerin monte edilmesi için izin alınması gerektiğini, ancak vakfın izin başvurusunda dahi bulunmadığını belirtti.

Arazi, Vakıflar tarafından 10 yıllığına vakfa tahsis edilmiş

Fatih Topkapı’da bulunan ve Vakıflar mülkiyetinde bulunan 2 bin 348 metrekarelik arazi, 10 sene süreyle ’yeniden ihya, inşa ve restore edilmesi kaydıyla; dini, ilmi ve eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere’ 10 Temmuz 2013 tarihinde Geylani İlim Kültür ve Eğitim Vakfı’na tahsis edildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ise, 3 kat yüksekliğe kadar sosyo-kültürel tesis alanı temel kazısı için izin verdi. Haziran ayında parkta bulunan bankların sökülmesi üzerine başlayan gerginlik, vatandaşların parkı kapatan zincirleri kırarak yeniden kullanıma açmasıyla sona ermişti.