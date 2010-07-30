Örtülü ödenekte rekor harcama

T24- Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, örtülü ödenek için ayrılan bütçenin yaklaşık bin katı fazlasını harcadı.





2010’un ilk 6 ayında örtülü ödenekten 225 milyon 399 bin 903 TL kullanıldı. Aynı dönemde Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü de 8 milyon 670 bin 637 TL harcadı. Oysa, örtülü ödenek için tüm yıl boyunca ayrılan başlangıç ödeneği yalnızca 230 bin TL olarak belirlenmişti. Başbakanlık, uluslararası ya da ulusal ölçekte meydana gelebilecek gelişmelerin önceden öngörülemediği gerekçesiyle rakamlarda değişiklikler olabileceğini kaydetti.





Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan 2010 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ocak-haziran arası dönem gerçekleşme rakamlarına yer verildi. Rapora göre 2010 yılı için Başbakanlık bütçesi geçen yıla göre yüzde 118’lik bir artışla 4 milyar 3 milyon 750 bin TL’ye yükseldi. 2010 yılındaki artışa gerekçe olarak, Başbakanlık bütçesinden transfer yapılan kuruluşların sayısındaki artış gösterildi. Buna göre, 2010 yılı bütçesinden Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na, Atatürk Araştırma Merkezi’ne, Atatürk Kültür Merkezi’ne, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne, TİKA’ya, TODAİE’ye, TÜBA’ya, TÜBİTAK’a, Türkiye Yatırım ve Destek Ajansı’na ve TRT’ye para transferi yapıldı.



Transferler hariç bütçedeki artışın nedeni olarak da Osmanlı arşiv binalarının bir araya getirilmesi için yapılması planlanan Milli Arşiv Sitesi’nin inşaatı ve Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtlarına katılım için kullanılan paralar gösterildi. Başbakanlık’ın transferler dışındaki bütçesinin bir önceki yıla göre yüzde 51 artışla 491 milyon 449 TL olduğu belirtildi. Cumhuriyet gazetesinin derlediği habere göre, raporda, 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde Başbakanlık’a ayrılan bütçenin yüzde 45’ine karşılık gelen 1 milyar 809 milyon 869 bin 787 TL’sinin harcandığı bildirildi.



Raporun “Harcama Birimlerinin 2010 Yılı Ödenek ve Gerçekleşme Durumu” başlıklı bölümünde yer verilen bilgiler, örtülü ödenekle ilgili çarpıcı verileri gözler önüne serdi.



Bu kapsamda Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’ne 2010 yılı için 19 milyon 772 bin 500 TL başlangıç ödeneği öngörüldü. Bu rakamın 230 bin TL’sinin örtülü ödenek, 19 milyon 542 bin 500 TL’sinin de özel kalem müdürlüğü harcamalarına ayrıldı. Ancak ocak-haziran döneminde örtülü ödenekten harcanan para miktarı başlangıç ödeneğinden neredeyse bin kat daha fazla oldu. 6 aylık dönemde toplam 225 milyon 399 bin 903 TL’lik bütçe örtülü ödeneğe ayrıldı. Özel kalem müdürlüğü ise, kendisine ayrılan paranın yüzde 44’üne karşılık gelen 8 milyon 670 bin 637 TL’lik kısmını kullandı. Örtülü ödenek kapsamında kullanılan yaklaşık 225.4 milyon TL ile özel kalem tarafından harcanan 8.6 milyon TL’nin nerelerde kullandığı bilgisine ise yer verilmedi.





Öngörülmeyen harcama





Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan 2010 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda “Harcama Birimlerinin 2010 Yılı Ödenek ve Gerçekleşme Durumu” başlıklı bölümünde örtülü ödenekle ilgili çarpıcı veriler yer aldı. Rapora göre, Başbakanlık örtülü ödeneği altı ayda, 1 yıl için öngörülen miktarın 1000 katına ulaştı.





Sınırsız ödenek





Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’ne 2010 yılı için 19 milyon 772 bin 500 TL başlangıç ödeneği öngörüldü. Bu rakamın 230 bin TL’si örtülü ödenek için ayrıldı. Ancak 6 aylık dönemde örtülü ödenekten harcanan miktar 225 milyon 399 bin 903 TL’liyi buldu. 2009 yılında ise 205 milyon 814 bin 722 TL harcama yapılmıştı.

