Örtülü ödenekte 7 trilyon sorgusu

T24

Komutan yetkisiyle

‘Temasım olmadı’

Arama gerginliği



Savcılar Ersöz’e bazı isimler sordu

‘Örtülü Ödenek’ yasası ne diyor?

Avukat: Sorumlusu Zekeriya Öz’dür

Emekli askerler ifade verdi

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2002-2004 yıllarına ait haber alma ödeneğinin kullanılmasına ilişkin belgelerin imha tutanağında imzası bulunan Ergenekon davası tutuklu sanığı, eski Jandarma İstihbarat Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün ifadesinin alınması ve tedavi gördüğü hastanedeki odasının aranmasının ardından dün de imha tutanağında imzası bulunan diğer emekli askerlerin ifadesine başvuruldu.Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılardan Fikret Seçen ve Murat Yönder’in Ersöz’e, Ergenekon sanığı olan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur döneminde örtülü ödenekten yapılan 7 milyon liralık harcamayla ilgili sorular yönelttiği öğrenildi. Savcılar, ifade işlemi sırasında Teftiş Kurulu Bakanlığı’nın 4 Aralık 2009 tarihli rapor içeriğini kısaca Ersöz’e anlattı. Ersöz’e, raporda ismi geçen Rem Mümessillik ve Dış Ticaret A,Ş. Cambridge Lake LTD. şirketleri ve Mehmet Sanibal, Sencer Özkan, Hakan Şanlı, Dean La-vey isimli kişilerle olan ilgisi, bu şirket ve şahıslarla harcamalar hakkında bilgisi soruldu.Ersöz, Hakan Şanlı’yı Jandarmaya alınması planlanan frekans bozucu “jammer” cihazının fiyatı ile ilgili bir görüşme sebebiyle tanıdığını söyledi.Ersöz, “İsimleri geçen Mehmet Sanibal, Sencar Özkan. Dean La-vey isimli şahısları tanımam. Rem ve Cambridge Lake Ltd. şirketleri ile hiçbir ilişkim, görüşmem olmadı. Haber alma ödeneği olan 830 harcama kalemindeki tüm alım işlemleri Jandarma Genel Komutanı’nın yetkisi ile yapılır” dedi.Ersöz, 2002-2004 yıllarına ait haber alma ödeneğinin kullanılmasına ilişkin belgelerin bir tutanak ile imhasına karar verildiğini ve imha edildiğini söyledi.Ersöz, sözlerini şöyle sürdürdü: “2004 yılının Temmuz-Ağustos aylarında dönemin Jandarma Komutanı Mehmet Şener Eruygur’un emekliye ayrılacak olması nedeniyle onun dönemine ait haber alma ödeneğinin harcanması ile ilgili belgeler imha edilmiştir. Bir önceki jandarma genel komutanı döneminde aynı işlemin yapıldığını, tüm belgelerin imha edildiğini görünce aynı usulü takip ederek, haber alma ödeneğinin tüm defter ve kayıtları imha edilmiştir. Tutanağın altında jandarma görevlileri Recep Cömert, Adnan Sezer, Atilla Uğur, Hakkı Kılınç, Mehmet Şener Eruygur ve benim imzam vardır.”Şirketlerin aldığı komisyonlardan haberinin olmadığını anlatan Ersöz, “Yapılan harcamalarda para ile hiçbir temasım olmamıştır” dedi.Bu ifadenin ardından polis önceki gece Ankara ve İstanbul’da 10 ayrı adreste eşzamanlı olarak arama yaptı. Polisler, Ersöz’ün bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki odasını da aradı.İddiaya göre, Ersöz’ün hastane odasındaki arama sırasında jandarma ve polis arasında gergin anlar yaşandı. Ersöz’ün odasında arama yapan polisler, güvenlik için bekleyen jandarmaların odasını da aramak istedi. Ancak, jandarma, polislerin bu girişimine itiraz etti ve arama yapamayacaklarını bildirdi.Polisler, jandarma komutanı yarbayın bilgisayarını da almak istedi. Ancak, Ersöz’ün avukatı Ali Rıza Dizdar’ın da itirazı üzerine bundan vazgeçildi.Levent Ersöz’ün hastane odasındaki yaklaşık 3,5 saat süren aramanın ardından polisler, ellerinde yarısı dolu olan bir çöp poşetiyle binadan ayrıldı.- Rem Mümessillik ve Dış Ticaret: 1987 yılında kurulan şirket, savunma sanayi, elektronik, inşaat ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Merkezi Ankara’da bulunan şirketin internet sitesine göre, çalıştığı kurumlar arasında Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma, Emniyet yer alıyor. Uçak modernizasyonu, istihbarat izleme, gözetleme yazılım ve donanımları gibi hizmetler veriliyor.- Hakan Şanlı: Rem Mümessillik’in kurucusu olduğu belirtilen Şanlı, Ergekon sanığı. Şanlı’nın, bazı askeri alımlarda aracılık yaptığı iddialar arasında.- Cambridge Lake Limited Şirketi: Rem’in İngiltere merkezli yabancı tedarikçisi.- Mehmet Sanibal: Rem Mümessillik’in yöneticisi. Sanibal’ın hesaplarına toplam 5.3 milyon liralık kaynak aktarıldığı ve tamamının nakit olarak çekildiği belirtiliyor.- Dean La vey: Cambrigde Lake Limited Şirketi’nin İngiltere’deki yöneticilerinden.1050 Sayılı Genel Muhasebe Kanunu şöyle:Madde 77: Başbakanlık bütçesine konulan örtülü ödenek:a) Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri için,b) Devletin yüksek güvenliği ve yüksek menfaatlerinin istekleri için,c) Siyasi, sosyal konularla, kültürel ve Devlet itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetlerin sağlanmasında Hükümet icapları sayılan maksat ve gayeler için, sarf edilir (...)Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinin haber alma ödenekleri, hizmetin gerektirdiği ve ilgili bakanın takdir edeceği gizli istihbarat işlerine sarf edilir.Müvekkili Levent Ersöz’ün hastanedeki odasının aranmasına tepki gösteren avukat Ali Rıza sorgulamaya da tepki gösterdi. Dizdar, “Bu müvekkilimin hayatını tehlikeye sokmak demektir. Eğer müvekkilime bir şey olursa sorumlusu Savcı Zekeriya Öz’dür. Bunu kendisine de söyledim. Yürümekten aciz, yere düşebilecek adamı ayağa kaldırdılar, aramaya kalktılar” dedi. Ersöz’ün kızı Fulya Ersöz’ün çantasının arandığını söyleyen Dizdar, “Erkek arkadaşının bir mektubu varmış, ‘özelimdir’ demiş ama polisler ‘alıyoruz’ deyince mektubu yırttı. Polisler parçaları delil olarak götürdüler” diye konuştu.Beşiktaş’taki adliyede imha tutanağında imzaları olan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, emekli Jandarma Kıdemli Başçavuşu Recep Cömert, emekli Yarbay Adnan Sezer, “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek için adliyeye geldi. Ergenekon’un tutuklu sanığı emekli Albay Hasan Atilla Uğur da Silivri Cezaevi’nden ifade için adliyeye getirildi. Uğur, 5 saat süren ifade işleminin ardından cezaevi aracıyla adliyeden ayrıldı. Avukatıyla birlikte adliyeden çıkan emekli Korgeneral Kılınç,, “Ortada mercimek kadar bir şey yok. Siz büyüttünüz” dedi. Kılınç, “Savcılar sizi nasıl karşıladı?” sorusunu, “Ben çok iyiyim” diye yanıtladı. Emekli Yarbay Sezer’in de adliyeden ayrılırken tutuklanma ihtimaline karşı yanında bavul getirdiği görüldü. Kılınç ve Sezer ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken Cömert’in gözaltı süresi, savcı Zekeriya Öz’ün talimatıyla devam ettirildi. Eruygur’un da ifade vermeye çağrılması bekleniyor.