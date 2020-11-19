Örtülü ödeneğe 10 ayda 1.5 milyar TL aktarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı kamunun aylık harcama rakamlarına göre Ekim ayında 1,6 milyar TL’lik güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve malzeme alan iktidar, 10 ayda bu harcama kalemine 7,4 milyar TL harcadı.

İktidarın dikkat çekici bir diğer harcaması, müteahhitlere yapıldı. Yap, işlet, devret projeleri başta olmak üzere çok sayıda büyük proje ile müteahhitlere bir ayda çeşitli harcama kalemleri aracılığıyla 5,8 milyar TL’lik ödeme yapıldı.

Dış borca 29 milyar TL

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, taşıt, uçak, bina, iş makinası, canlı hayvan, personel servisi gibi kiralama bedelleri için bir ayda 2 milyar TL, 10 ayda ise 7 milyar TL harcandı.

Devletin dış borç faiz giderleri de artmaya devam ediyor. Dolar, Euro ve Japon Yeni başta olmak üzere, döviz cinsinden borçlar için devletin kasasından ekim ayında 2,9 milyar TL çıktı. 10 ayda 29 milyar TL döviz borcu ödendi.

Örtülü ödenek artıyor

Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan, hesabı sorulamayan ve “örtülü ödenek” olarak da adlandırılan gizli hizmet giderlerinden yapılan harcama ise 10 ayda 1,5 milyar TL oldu. Ekim ayında 20 milyon TL’lik örtülü ödenek harcaması yapıldı.

Maarif Vakfı da payına düşeni aldı

Ekim ayında Maarif Vakfı’na da servet ayrıldı. Hazine’nin verilerine göre, paralel Milli Eğitim Bakanlığı gibi hareket eden ve tartışmalı eğitim politikalarını hayata geçiren Maarif Vakfı’na Ekim ayında 188 milyon TL aktarıldı.