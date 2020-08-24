Örtülü faiz artışı sürüyor, Merkez Bankası'nın repo ihalesinde ortalama faiz yüzde 11.41'e yükseldi

Merkez Bankası sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 11.41 basit faizden 10 milyar TL fonlama sağladı.

İhalede teklif tutarı 51 milyar TL oldu. 10 milyar TL verilen 23 Eylül vadeli geleneksel repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde.11.41'e yükseldi. Bir önceki ihalede ortalama basit faiz yüzde 11.16 seviyesinde oluşmuştu.

Merkez Bankası bugün repo pazarında yapılan fonlamanın gerektiği zamanlarda azaltılabileceğini duyurarak, "Ayrıca, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılabilecektir" açıklamasını yapmıştı.

Örtülü faiz artışı sürüyor

Reuters'a konuşan uzmanlar Borsa İstanbul repo pazarından verilen yüzde 9.75 faizli fonlamanın azalacağına işaret eden Merkez Bankası'nın böylece politika faizini artırmadan faizleri yükseltmeye devam edeceğini düşünüyor.

Repo ihalesinde faizin yüzde 11.25 geç likidite penceresinden yüksek olarak, yüzde 11.41 seviyesinde olmasının fonlama faizinin yükseltileceğine işaret eden Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, "TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama faizini artırma yöntemlerinden birisi olarak yaptığını görüyoruz. Şu anda yüzde 9.52 olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti bu şekilde artırılacak. Muhtemelen gecelik borçlanma faizini artırmaya ve yüzde 11.25'te olan geç likidite penceresi faizi seviyesine çıkarmaya çalışacaklar" dedi.

Merkez Bankası bu yöntemle fonlama faizini yükseltecek

BIST repo piyasasından yapılan fonlamanın azaltılabileceğine ilişkin Merkez Bankası açıklamasını değerlendiren Erkan, "Buradan geleneksel ihalelerin payının daha da artacağı çıkarımını yapabiliriz. Merkez Bankası bir sonraki toplantıya kadar fonlama faizini bu yöntem ile yükseltecek gibi görünüyor" diye konuştu.

Erkan Merkez Bankası'nın bankaların gecelik bazda borçlanma imkanlarını azalttığını hatırlatarak daha önceki dönemlerde olduğu gibi bazı bankaların daha maliyetli Geç Likidite Penceresi'nden (GLP) borçlanmaya yönelebileceğini belirtti.

Merkez Bankası'nın piyasaya sağladığı fonlamada geleneksel yöntem ile yapılan repo ihalelerinin ağırlığının artırmasıyla birlikte ağırlıklı ortalama fonlama faizi yükselmeye devam etti. 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerileyen ağırlıklı ortalama fonlama faizi cuma günü itibarıyla yüzde 9.52'ye yükseldi. Ağırlıklı ortalama fonlama faizi 4 Ağustos'tan bu yana aralıksız olarak yükseliyor.