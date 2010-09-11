Ortodokslardan Ayasofya’da ayin isteği

T24 - Ortodokslar Aziz Paul Kilisesi, Sümela Manastırı ve Akdamar Kilisesi’nin ibadete açılmasının ardından Ayasofya Camii’ni de gündeme getirmeye hazırlanıyor.



Uluslararası Ayasofya Kilise Bölgesi Derneği Başkanı Kris Spiru, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak 17 Eylül’de Ayasofya’da ayin yapmak istediklerini ifade etti. Spiru mektubunda Başbakan Erdoğan’ı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu’nu da ayine davet etti.



Ayasofya’da daha önce Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Alperen Ocakları üyeleri bayram namazı kılmak için çaba harcamış fakat gerekli iznlerin çıkmaması ve provokasyon ihbarı üzerine bu fikir ertelenmişti.



Kültür Bakanlığı’na bağlı olan Ayasofya 1935 yılında ibadete kapatılmış ve müze haline getirilmişti. O zamandan beri “namaz ya da ayin” taleplerine izin verilmiyor.



Habertürk gazetesinin haberine göre Spiru mektubunda Başbakan’dan izin istemek yerine Erdoğan’ı ve hükümet üyelerini ayine katılmaya ve dua etmeye davet etti.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise konuyla ilgili olarak, “Hiçbir dine özel müsamaha göstermeyeceğiz. Ayasofya, 1500 yıl ibadethane olarak hizmet etti. Bundan sonra da insanlığa hizmet edecek. Ayasofya’yı, dünyanın özel bir mabedi olarak muhafaza edeceğiz. Hiçkimseye öyle bir izin yok” dedi.



Kiliselerde ayin konusuna olumsuz yaklaşmayan Diyanet İşleri Başkanlığı ise Ayasofya konusunda henüz görüş açıklamış değil.



BBP üyesi 40 kişilik bir grup 2006 yılında, Papa 16. Benedikt’in ziyaretini protesto etmek için Ayasofya’da ibadet etmiş ve namazdan sonra Türk bayrağı açarak tekbir getirmişti. Grup daha sonra gözaltına alınmıştı.



