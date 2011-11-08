-Ortega 3. kez iktidara geldi MANAGUA (A.A) - 07.11.2011 - Nikaragua'da dün yapılan devlet başkanı seçiminin galibi halen aynı makamda bulunan Daniel Ortega oldu. Nikaragua Yüksek Seçim Konseyi, ilk turda Ortega'nın üçüncü kez iktidara gelmeyi başardığını duyurdu. Oyların yüzde 85,8'inin sayıldığı belirtilirken, Ortaga'nın oyların yüzde 62,6'sını, en yakın rakibi işadamı Fabio Gadea'nın ise yüzde 30,9'unu aldığı bildirildi. Sonuçların açıklanmasından hemen sonra Gadea, Ortega'nın zaferini kabul etmediğini açıkladı. Gadea, gazetecilere yaptığı açıklamada, "halkın isteğini yansıtmaması nedeniyle sonuçların kabul edilemeyeceğini" belirtti. Fabio Gadea, seçimlerde yolsuzluk yapıldığını da iddia etti. İlk kez 1985'te iktidara gelen Ortega, Sosyalist müttefiki Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in de mali desteğiyle iktidarın son 5 yıllık döneminde Venezuela'nın önemli ekonomik ilerleme kaydetmesini sağladı. Marksist Sandinista isyancı hareketinin eski lideri Ortega, Sandinist Partisi'nin kontrolündeki Yüksek Mahkemenin 2009 yılında verdiği kararla yeniden devlet başkanı seçimine girme hakkı kazanmıştı. Ortega, Venezuela'nın da desteğiyle geçimi büyük oranda tarıma bağlı olan ülkedeki fakirliği azalttı, özel sektörün serbestçe faaliyet göstermesine izin verdi. Ortega, Dünya Bankası ve hükümet verilerine göre 2005 yılında yüzde 65,5 olan fakirlerin oranını yüzde 57'ye düşürdü.