Ortaylı: Bilet almayan Ayasofya’ya giremez

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200 kadar Yunan asıllı ABD’linin Ayasofya’ya bilet almadan gireceği ve ayin yapacağı konusundaki açıklamasıyla ilgili NTV’ye konuşan Topkapı Sarayı Müdürü İlber Ortaylı, Ayasofya’nın beş asırdır cami olduğunu belirtti.Ortaylı, Ayasofya’nın protokol numarasının bir olduğunu belirterek, “Burayı müzeye çevirmek iki din arasındaki çekişmeye son vermek için alınmış yerinde bir karardır. Ayasofya’nın harika olarak nitelendirilmesinin nedeni Mimar Sinan’ın yaptığı desteklerdir. Ayrıca Sultan Abdülmecid Han döneminde de restore edilmiştir” dedi.Ayasofya’da ibadet isteminin çirkin bir davranış olduğunu anlatan Ortaylı, “Helenizmi haklı oldukları konularda destekleriz. Fakat Ayasofya için Helenizm iddiasında bulunamaz” yorumunu yaptı.“Bazı Amerikalıların kimi dengesiz davranışları buradaki kiliseyi de bizi de rahatsız ediyor. ABD’li yetkililerin bu konuda ne yapacaklarını merak ediyorum” diyen İlber Ortaylı, dünyadan örnekler vererek konuya açıklık getirdi.“Ayasofya, Kariye Camii ve Fethiye Camii’nin vaftizhane bölümü mozaikleri temizlenerek ziyarete açılmıştır” diyen Ortaylı, İspanya’daki Cordoba Camii’sinin içine ise bir katedral yapıldığını ve kimi zaman ziyaretçilerin ayin olduğu gerekçesiyle içeri sokulmadığını örnek verdi.Ayasofya’nın olduğu gibi bırakılması gerektiğini savunan Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü ayrıca kimsenin bilet almadan Ayasofya’nın içine giremeyeceğini de sözlerine ekledi.Tarih Ortaylı, “Bilet almadan kimse içeri giremez. Bilet almadan girecek kişiler bellidir. Bu şekil girmeye çalışanların polis tarafından engellenmesi gerekir” dedi.Müzelerin çeşitli kuralları olduğunu anımsatan Ortaylı, Topkapı Sarayı’na da kimsenin biletsiz giremeyeceğini ayrıca harem ile hazine bölümlerinde yüksek sesle konuşulamayacağını ifade etti.