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Ortaylı: 'Amerika'yı Müslümanlar keşfetti' demek fantezidir

'Herhalde bir hoca, Küba'da cami olduğuna dair bir hikayeyi empoze etti. Ve bu hikaye bu şekilde yayıldı'

21 Kasım 2014 14:25

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği "Amerika'yı ilk olarak Müslümanlar keşfetti" tezini değerlendirdi

Kanal D'de 5N1K programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği "Amerika'yı ilk olarak Müslümanlar keşfetti" tezini değerlendirdi. Ortaylı, “Bu bir fantezidir. Gavin Menzies diye (İngiltere Eski Deniz Kuvvetleri Başkomutanı ve okyanus bilimci) bir amiral var. Amerika'yı devasa gemiler yapan Çinlilerin keşfettiklerine dair belgelerle ortaya çıktı. Ondan önce Vikingler kendilerine yol çizmişler. Onların geçtikleri çok net zaten. Siz o yolu bilerek geçiyorsunuz. Onlar bilmeden geçiyor. Bu nasıl oluyor. Yani ikna edici değil. Dolayısıyla bu konuda kesin konuşmak zor" dedi.

İlber Ortaylı, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

 

‘Bu bir fantezidir’

 

"Bu bir fantezidir. Gavin Menzies diye (İngiltere Eski Deniz Kuvvetleri Başkomutanı ve okyanus bilimci) bir amiral var. Amerika'yı devasa gemiler yapan Çinlilerin keşfettiklerine dair belgelerle ortaya çıktı."

"Ondan önce Vikingler kendilerine yol çizmişler. Onların geçtikleri çok net zaten. Siz o yolu bilerek geçiyorsunuz. Onlar bilmeden geçiyor. Bu nasıl oluyor. Yani ikna edici değil. Dolayısıyla bu konuda kesin konuşmak zor."

"Kolomb, dünyanın yuvarlak olduğu teziyle, Hindistan'a ulaşmak için batıya yelken açıyor. Amerika'ya ulaşmasına rağmen Hindistan'a vardığını düşünüyor. Ancak gerçeği öğrenemeden ölüyor. Daha sonra Ameroco Vespuci, 'Bu başka bir kıtadır' diyerek Amerika'nın batı tarafından keşfini başlatıyor."

"Herhalde bir hoca, Küba'da cami olduğuna dair bir hikayeyi empoze etti. Ve bu hikaye bu şekilde yayıldı."

Ortaylı, Amerika’yı Müslümanların keşfettiği iddiasıyla ilgili olarak ise, “O konuda bilgim yok, bilmediğim şeyler hakkında konuşmam” dedi.

 

‘Papa Ayasofya'da dua etmemeli’

 

"Papa'nın Ayasofya ziyaretinde orada kendisi ve diğer Hristiyanların dua etme girişimi yanlış olur. Orayı artık beşeriyetin umumi bir eseri olarak müzeleştirdik."

 

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