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Ortasu Muhtarı Haşim Önce: 'Kaçakçı var mı' diye soran olmadı

Ortasu Köyü Muhtarı Haşim Encü, "Kaçakçılar olup olmadığını" sorduğunu ama 35 kişinin öldüğü olay öncesinde kimsenin aramadığını

01 Ocak 2012 02:00

T24 - Şırnak'ın Uludere ilçesinin Ortasu Köyü Muhtarı Haşim Encü, bölgede hareketlilik olduğunda askeri yetkililerin kendilerini arayarak "Kaçakçılar olup olmadığını" sorduğunu ama 35 kişinin öldüğü olay öncesinde kimsenin aramadığını söyledi.



Taraf gazetesinin sorularını yanıtlayan Muhtar Encü şunları anlattı:


“Bir şüpheli bir durum olduğu zaman, bombalama ya da bölgede bir durum olduğunda kaçakçıların gidip gitmediğini bizi arayıp sorarlardı. Bana sormasa da korucu ya da korucu başına sorarlardı. Ama nedense bu kez sormadılar. Bilinçli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yıllardır kaçakçılık yapılıyordu. Askerler kendilerini saklıyordu kaçakçılar fark etmesin diye. Mallarını ellerinden almak için. Ama bu kez askerler, kaçakçılara kendilerini gösterip biz buradayız diyorlar. Sınır altında bekleyip kendilerini kaçakçılara gösteriyorlar. Kaçakçıların bir alanda toplanmasını bekleyip bombaladılar.”


Geçen sene buna benzer bir olay olduğunu belirten muhtar Haşim Encü “Geçen sene kobralar ateş açıyordu. ‘Bizimkiler’ dedik. Sağolsunlar hiçbir şey yapmadılar. Sadece çevresine ateş açtılar yaralanalar da olmadı. Yüzden fazla kişi vardı. Biz, devlet bizi vurmadı diye sevindik. Çevreyi bombaladı, ateş açtı. Binbaşının yanındayken kobra helikopterinden ‘altı kişi filan yerde kaçıyor’ demişti. Binbaşı bakın eğer silahlılarsa tarayın diyordu. Silah yoksa kaçakçıdır çevreye dağılmıştır dedi. Neden bu sefer bunu yapmadı” dedi.


Çevre illerdeki 16 muhtarla birlikte İçişleri Bakanlığı’na sınır kapısı açılsın diye yazılı başvuruda bulunduklarını belirten Encü, bu olayın neden meydana geldiği sorusuna “Bülent Arınç Kürtlere haklarını vereceğiz dedi. Arınç’ın inadına yapmış olabilirler. Ergenekon, Balyoz gibi bir hareket var bu hükümetin içinde diye düşünüyorum. Kürtlerin isteklerini verirseniz biz de bunu yaparız dediler. Bilmiyorum, bu benim düşüncem. Bilmiyorum, siz araştırın biz cahiliz daha derinlerini bilemem bu işin. Biz garibanız. Savunmasız insanların üzerlerine bu bombaları atmak ne demek yani? Elimizde bir av tüfeği, bomba varsa tamam hadi vursunlar. Yahu bu insanlar ne yaptılar. Biz insan değilmiyiz” diye konuştu.


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