Ortaokulda bilgisayarların RAM'leri çalındı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'teki Çelik İş Ortaokulu\'nda 3 bilgisayar RAM\'i (bellek) kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Çelik İş Ortaokulu\'nda bilgisayar sınıfına giren öğrenciler, 3 bilgisayarın arızalı olduğunu okul müdürü Görkem Dağ\'a bildirdi. Dağ, garanti kapsamında olan bilgisayarlar için teknik servis istedi. Gelen ekipler, RAM arızası olduğunu söyleyerek kasaları açtı. 3 bilgisayarın belleklerinin yerinde olmadığı görüldü. Haber verilmesiyle gelen polis, okulda inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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