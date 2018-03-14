Ortaokul yanındaki marketin sahibi 'cinsel istismar' iddiasıyla gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir ortaokulun yakınındaki marketin işletmecisi İ.A., kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Turgutlu'daki bir ortaokulun yakında marketi işleten İ.A.'nın kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olayı öğrenen ailelerin şikayeti sonrası Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Olaya ilişkin mağdur ve görgü tanığı oldukları belirtilen çocuklar, Çocuk Büro Amirliği'nde ifade verdi.
Şüpheli İ.A. de emniyette sorguya alındı. (DHA)