Ortaokul öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Zeynep Nazlı Kahveci, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay bugün Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesinde meydana geldi. Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu 6 sınıf öğrencisi Zeynep Nazlı Kahveci, son ders zilinin çalmasının ardından okuldan çıkıp eve gitmek için yola çıktı. Eve gitmek için yolu karşıdan karşıya geçmek isterken iddiaya göre 35 yaşındaki Seçkin Ç. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan Kahveci, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücüyü gözaltına aldı.