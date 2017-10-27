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Ortaokul öğrencisi 'bomba bulan drone' tasarladı

Muş'ta terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone tasarlayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mert Delibalta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamın

27 Ekim 2017 23:00

Muş\'ta terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone tasarlayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mert Delibalta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vereceği resepsiyona davet edildi.

Yaşam hikayeleriyle topluma örnek olan vatandaşlar arasında yer alan 2071 Melikşah Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Mert Delibalta, resepsiyona davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor. Mert Delibalta\'nın annesi Nermin Delibalta, oğlunun küçük yaşlardan itibaren bilime ve teknolojiye meraklı olduğunu belirterek, \"En son geçen yıl Şırnak\'ta düzenlenen operasyonlardan çok etkilendi. Özellikle yer altına döşenen el yapımını patlayıcılardan çok etkilendi. Ne yapabilirim diye düşünürken, \'anne ben bunu yapmak istiyorum\' dedi. Biz de elimizden gelen bütün maddi desteği verdik. Her şeyi kendisi araştırdı. Drone\'nin şasesini kendi çizdi, yapması gereken kodlamaları kendisi yaptı. Böyle  bir şey ortaya çıktı. İnşallah ilerisi için ülkesine çok daha iyi işler yapar\" diye konuştu. Cumhuriyet resepsiyonuna davet edilmesinin kendilerini çok gururlandırdığını ifade eden Delibalta, \"Sayın Cumhurbaşkanımızı daveti bizleri çok onurlandırdı. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz\" dedi.
EĞİTİMİNE TÜRKİYE TEKNOLOJİ VAKFI\'NDA DEVAM EDECEK
Mert\'in babası Selçuk Delibalta ise, \"Mert yapmış olduğu projeyle ilgili katıldığı İnönü Üniversitesi \'Robocot\' yarışmasında üçüncü olmuştu. Daha sonra Erciyes Üniversitesi\'nde yapılan yarışmada da birinciliği elde etti. Daha sonra Türkiye Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Mert\'e sahip çıktı. Kısmet olursa önümüzdeki dönemde Mert, Türkiye Teknoloji Vakfı\'nda eğitimine devam edecek\" dedi.
\"BOMBALI OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İSTEDİM\"
Terör olaylarından çok etkilendiğini belirten Mert Delibalta da, \"Haberlerde sürekli bomba patlatıldığını görüyordum. Ben de bunu önlemek için drone geliştirdim. Geliştirdiğim drone bombaları buluyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Mert\'in drone ile uğraşması
-Dronenun fünyeye ötmesi
-Fünyenin dronedan uzaklaştırılması
-Dronenun çakmağa ötmesi
-Drone ve Mert\'ten görüntü
-Mert\'in annesi
-Mert\'in babası
-Mert röportaj
-Toplu görüntü

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

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