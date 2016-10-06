Ortaokul öğrencisi 5 çocuğa fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 2'si lise öğrencisi 3 kişi tutuklandı!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ortaokul öğrencisi beş çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve zorla fuhuş yaptırmakla suçlanan 17 yaşındaki Y.D. ile çocukları istismar ettiği iddia edilen lise öğrencisi iki kişi tutuklandı. Daha önce de çocukları istismar ettiği öne sürülen 40 yaşındaki Menderes A. ve 23 yaşındaki Mustafa D. tutuklanmıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Çorlu İlçesi’ndeki bir ortaokulun öğrencisi olan 13 yaşındaki C.A. ve S.N., derste telefonla oynadıkları sırada sınıf öğretmenleri tarafından fark edildi. Telefonu inceleyen öğretmen, cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar bulunca, okul yönetimine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, telefonları incelemeye alıp, C.A. ve S.N.’i de ifadeleri için emniyete götürdü. Ortaokul öğrencisi kızlar, 17 yaşındaki Y.D. isimli kız arkadaşlarının kendilerini para karşılığı erkeklere pazarladığını ve fuhuş yaptıklarını söyledi. Telefonda yapılan incelemede C.A. ve S.N.’nin yanı sıra yine ortaokul öğrencisi M.C., D.B. ve M.D. adlı çocukların da para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edildi.

Çocukları istismar ettiği iddia edilen 40 yaşındaki Menderes A. ve 23 yaşındaki Mustafa D. tutuklanırken, çocuklara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen Y.D. ile lise öğrencisi A.G., adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Serbest kalan Y.D., Burdur'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı bir yurda gönderildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki kişinin serbest bırakılmasına itiraz etmesi üzerine mahkeme bu kişiler hakkında tutuklama kararı verdi. Çocukların yeni ifadeleri üzerine de Y.D. Burdur'da kaldığı yurtta, lise öğrencileri A.D. ile V.U. da Çorlu'da gözaltına alındı.

Soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, olayla ilgili tutuklananların sayısı da 5'e yükseldi.