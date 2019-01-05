Avcılar'daki bir ortaokulda kavga ettiği arkadaşını bıçaklayan öğrenci ve babası tutuklandı. Babanın oğluna "Seni döveni sen de bıçakla" diyerek azmettirdiği iddia edildi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Yeşi̇lkent Mahallesi̇'ndeki̇ orta okulda dün 7'nci sınıf öğrenci̇leri̇ arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 7'nci sınıf öğrenci̇si̇ D.D., aynı sınıfta okuyan arkadaşı M.İ. tarafından bıçaklandı.

İlk müdahalesi̇ sağlık ocağında yapılan M.D., daha sonra Kanuni̇ Sultan Süleyman Eği̇ti̇m ve Araştırma Hastanesi̇'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra M.D.'yi̇ bıçakladığı öne sürülen M.İ. ve babası gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen öğrenci̇ ve babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Babanın oğluna "seni döveni sen de bıçakla" diyerek suça azmettirdiği ileri sürüldü.