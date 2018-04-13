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Ortaokul öğrencilerinden şehitlik ziyareti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'deki Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencileri, Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua edip, şehit aileleriyle bir araya geldi

13 Nisan 2018 20:22

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'deki Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencileri, Garnizon Şehitliği\'ni ziyaret ederek, dua edip, şehit aileleriyle bir araya geldi.
Şehitler için Kur\'an-ı Kerim okuyan ortaokul öğrencileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği\'nin üyeleri ve yöneticileriyle Garnizon Şehitliği\'ni ziyaret etti. Şehitlikte konuşan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu\'nun müdürü Hakan Yüksel, \"Okulumuz öğrencilerinin bilinçlenmesi ve vatanı savunacak bireylerin yetişmesi için bugün ülkemizin her yerinde ve Suriye\'de mücadele eden askerlerimizi hatimle anmak istedik\" dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise \"Öğrencilerimizin hatim duasını askerlerimiz için yapma isteğini elbette kabul ettik. Gelecek neslin hem imanlı hem de inançlı ve milli hassasiyetlere saygılı yetişmesi için bu tür çalışma ve programların önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Bizler için şahadet şerbeti içen ağabeylerine amcalarına ahde vefa borçlarını ödeme konusunda söz vermek için buradalar\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından dua yapılırken, öğrenciler, şehit mezarlarına kırmızı güller bırakıp, su döktü. Ortaokul öğrencileri, daha sonra şehit anneleriyle kucaklaşıp, ellerini öptü.

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