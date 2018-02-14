Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik'e destek

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Güzelbahçe ilçesindeki Dr. Güngör Özbek Ortaokulu öğrencilerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için hazırladığı video izleyenleri duygulandırdı.

Dr. Güngör Özbek Ortaokulu\'nda 8\'inci sınıfta eğitim gören 40 öğrencisi, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 26\'ncı gününe denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, video hazırladı. Öğrenciler, koro halinde Orhan Şaik Gökyay\'ın \'Bu Vatan Kimin?\' adlı şiirini okudu. Öğrenciler, şiirin sonunda asker selamı verip, Mehmetçik\'e \"Sevgililer Gününüz kutlu olsun\" diye seslendi. Öğrencilerin okuduğu şiir kamerayla kaydedildi.

Öğrenciler tarafından okunan Orhan Şaik Gökyay\'ın \'Bu Vatan Kimin?\' şiiri, şu dizelerden oluşuyor: \"Bu vatan toprağın kara bağrında/Sıradağlar gibi duranlarındır,/Bir tarih boyunca onun uğrunda/Kendini tarihe verenlerindir./ Tutuşup kül olan ocaklarından,/Şahlanıp köpüren ırmaklarından,/Hudutlarda gaza bayraklarından/Alnına ışıklar vuranlarındır./ Ardına bakmadan yollara düşen,/Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,/Huduttan hududa yol bulup koşan,/Cepheden cepheyi soranlarındır./ İleri atılıp sellercesine/Göğsünden vurulup tam ercesine,/Bir gül bahçesine girercesine/Şu kara toprağa girenlerindir./ Tarihin dilinden düşmez bu destan,/Nehirler gazidir, dağlar kahraman,/Her taşı yakut olan bu vatan/Can verme sırrına erenlerindir./ Gökyay\'ım ne yazsan ziyade değil,/Bu sevgi bir kuru ifade değil,/Sencileyin hasmı rüyada değil,/Topun namlusundan görenlerindir.\"



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